Tom Brady lo hizo de nuevo y con una nueva camiseta obtiene su 7mo anillo de la NFL. La leyenda del fútbol americano le dio su segundo título a Tampa Bay, tras obtener el SuperBowl 55 al derrota 31-9 a los Chiefs de Kansas.

