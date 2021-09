Taller: "la comunicación escrita desde la perspectiva afroargentina"

"ayer comenzó el segundo de los talleres, la comunicación escrita desde la perspectiva afro argentina en el tronco colonial, este taller movilizó todo, está dirigido a los comunicadores y sobre todo a los compañeros que van a escribir en el dossier de cultura afroargentina de la Paco Urondo que es el quinto que se va a hacer. Esto significa una lucha de vida porque yo empecé a escribir en la agencia en el año 2017 y nosotros y ustedes fuimos los primeros protagonistas de mis notas, lo que veía en los medios es que nosotros no existíamos como afroargentinos, eso me ponía en una encrucijada y me puse a escribir" relató.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

Programa: CHE NEGRE

Conducción: Claudia Margosa, Lito González, Jao Flor Olivera