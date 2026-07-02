Taiwán fortalece sus lazos en Argentina a través de becas académicas y tecnológicas

Taiwán atraviesa un período de notable revitalización impulsada por la gestión de la Oficina Comercial y Cultural de Taipéi en la República Argentina. El hito más reciente de esta construcción fue la Ceremonia de Entrega de Becas 2026, celebrada en el Centro Naval de Buenos Aires y encabezada por la Representante de Taiwán, la embajadora Florencia Miao-hung Hsie.

El evento formalizó la entrega de un récord histórico de 47 becas a estudiantes e investigadores de Argentina y Uruguay, superando las 44 del año anterior y elevando a cerca de 220 el número de beneficiarios históricos.

El programa se destaca por su especialización a través de diversas vertientes estratégicas:

Beca Taiwán MOFA: Orientada a la formación en relaciones internacionales y liderazgo.

Orientada a la formación en relaciones internacionales y liderazgo. Becas MOE: Destinadas a estudios de grado, maestría y doctorado en universidades taiwanesas.

Destinadas a estudios de grado, maestría y doctorado en universidades taiwanesas. Beca Huayu: Enfocada exclusivamente en el dominio del idioma chino mandarín.

Enfocada exclusivamente en el dominio del idioma chino mandarín. Taiwán Fellowship: Dirigida a la investigación avanzada y estancias de alta especialización.

La embajadora Hsie destacó que estas becas representan "una inversión en las personas y una expresión de confianza en el talento de las nuevas generaciones". Los beneficiarios se transforman en embajadores culturales y científicos, integrándose a una creciente red de exbecarios que hoy ocupan posiciones de relevancia en universidades, empresas y organismos públicos de la región.

Hacia el futuro, la Oficina Comercial reafirmó su compromiso de seguir ampliando la cooperación bilateral en áreas de vanguardia como la innovación tecnológica, la inteligencia artificial, la industria de semiconductores, la salud pública y el desarrollo sostenible, uniendo el capital humano argentino con el liderazgo tecnológico global de Taiwán.