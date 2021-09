Taccetta: “En el Congreso hay que pelear la Ley de Coparticipación Federal”

Matías Taccetta, actual Secretario de Gestión y Finanzas del Municipio de Esquel y pre-candidato suplente a Senador en la lista que encabeza Nacho Torres dentro del espacio Juntos por el Cambio, estuvo en comunicación con “La aristogracia” de cara a las PASO del próximo domingo.

“Gran cantidad de proyectos de ordenanza fueron elaborados por mi en los últimos años y eso es lo que me incentiva a ser candidato a senador suplente o, en caso de acceder Nacho a la senaduría, yo tendría que asumir como Diputado porque era suplente en el 2019”, recordó.

Consultado sobre su posicionamiento sobre la megaminería, el tema de mayor controversia en la agenda política y pública de los últimos años, expresó que “estoy en contra, mas allá de la pertenencia a un sector político uno tiene que ser coherente con lo que dice y piensa. Siempre estuve en contra, adhiero a la lucha y si no hay consenso social sobre un tema es imposible presionar para que se haga lo contrario. Uno como gobernante y parte del Ejecutivo no puede ir en contra de la voluntad popular y la gente ya decidió que no está a favor de la megaminería. Hay que acompañar esa moción”, sostuvo. También se refirió a la crisis institucional, política y económica que atraviesa la provincia: “En el Congreso Nacional lo que hay que pelear es la ley de Coparticipación Federal. es una de las provincia s en donde el aporte que se hace a los impuestos coparticipables supera lo que la provincia percibe. La lucha pasa por eso y hay que dejar el unitarismo fiscal”.