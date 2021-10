Taccetta confirmó que asesorará al municipio en el presupuesto

Matías Taccetta, ex secretario de Coordinación, de Gestión y Finanzas del municipio de Esquel, conversó con Postales de Radio por Nacional Esquel y reconoció que hubo "un acercamiento" con el intendente Sergio Ongarato. No habían dialogado desde su salida, a pocos días de la interna de las PASO. Fue en un encuentro de Juntos por el Cambio en la costa chubutense, donde Taccetta estuvo como candidato a senador suplente de Ignacio Torres. En este marco, confirmó que irá al municipio para asesorar en lo que sea necesario, especialmente a la secretaria de Hacienda, María Paula Neuwirth, en el armado del presupuesto y la tarifaria. Sostuvo que ya se había puesto en contacto con ella y "necesitaba hablar con el intendente para que esté al tanto y ponerme a disposición como lo he hecho siempre".

Agregó que "volver al municipio no, sé que algunos especularon con eso pero no es así". "Siempre voy a ayudar al municipio desde donde me toque estar, Ongarato sabe la pasión que yo le pongo. Me tuve que ir pero eso no hace que esté enojado ni con él ni con el gobierno municipal. Cuando me llamen, seguramente esta semana, volveré a ponerme a disposición y ayudar en todo lo que necesiten, ya sea transición de algún área de gobierno o directamente en el presupuesto y la tarifaria, que es muy importante", remarcó. Aclaró que la tarea será ad honorem.