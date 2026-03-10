Svetlana Smolina visitó Nacional AM 870 y se presentará en el Teatro del Libertador San Martín en Córdoba

La reconocida pianista rusa Svetlana Smolina, quien se presentará el 12 de marzo en un recital único con un programa que recorre de Tchaikovsky a Ginastera, visitó Radio Nacional donde tocó en vivo en el estudio de Am 870. La Fundación Pro Arte Córdoba dará inicio a su Temporada de conciertos 2026 con la presentación de la pianista rusa Svetlana Smolina, una de las intérpretes más celebradas de la escena internacional.

La Fundación Pro Arte Córdoba dará inicio a su Temporada de conciertos 2026 con la presentación de la pianista rusa Svetlana Smolina, una de las intérpretes más celebradas de la escena internacional

.