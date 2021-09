SUTE convocó a paro y movilización para el miércoles 29

La secretaria gremial de SUTE, Mirta Faget, aseguró que el Sindicato de trabajadores de la educación no acordó un aumento salarial con el gobierno de Mendoza, debido a que no fueron convocados a debatirlo y que no están de acuerdo con la mejora otorgada por decreto. Esto ha determinado una medida de fuerza, con movilización en la vía pública, para dar a conocer la situación a la sociedad.

Será el miércoles, en la capital provincial, con un recorrido céntrico que incluirá una protesta frente a OSEP, reclamando además la falta de prestaciones de salud.

En diálogo con LV4 Nacional San Rafael, Faget señaló que debido a las diferentes composiciones de los salarios docentes “a nosotros no nos impacta del mismo modo y el gobierno no nos ha presentado ninguna propuesta y no se acerca al 45% que han dicho y mientras la inflación sigue aumentando”.

“La protesta- explicó Faget- se debe a que solicitamos un salario digno, paritarias salariales y que la sociedad sepa que lo que dice el gobierno no es real. El aumento no es tal, venimos de un 2020 sin aumento, con una inflación muy alta y estamos luchando para que se nos recomponga el salario”.