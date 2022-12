Susto en el centro: un conductor impactó con su camioneta contra un bar

Un gran susto se llevaron las personas que transitaban por calle San Martín al 300, cuando de repente un conductor perdió el control de su camioneta e impactó contra un conocido restaurant. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas. “De inmediato se ha constatado que dentro del bar no haya lesionados y por suerte no los hubo. Con la intervención de la Comisaría 1ª se están realizando los trámites correspondientes para los daños materiales del vehículo, como también así los daños que sufrió el bar y cada uno va a trabajar con sus respectivos seguros. Cuando él (el conductor del automóvil) se dio cuenta, ya había impactado contra la camioneta que habría tenido un desperfecto mecánico. Tránsito de la Municipalidad también está colaborando con el corte para que el trabajo pueda hacerse más rápido y desocupar rápidamente la arteria para volver a establecer la circulación de los vehículos”, explicó Cristian Peralta, jefe de la Comisaría Primera.

