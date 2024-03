SUSPENDEN EL FESTIVAL EN SANTA CATALINA EN HOMENAJE A MERCEDES SOSA

Desde el Gobierno Municipal de Santa Catalina, ubicada al norte de la provincia de Jujuy, informaron la suspensión del festival TRAIGO UN PUEBLO EN MI VOZ, tributo a Mercedes Sosa.

La actividad estaba programada para este 16 de marzo, fecha en la que no se efectuara por varias razones que dio a conocer el comisionado municipal Diego Solís, él dio a conocer que entre ellas el alud que se vivió en el pueblo el pasado 5 de marzo, ya que por las fuertes precipitaciones han dejado como resultado daños materiales de bastante consideración y por otro lado la parte económica que atraviesan las familias puneñas por la alta inflación: “hemos tomado la decisión de hacerlo por un respeto más que todo hacia la gente que hoy está pasando una situación muy difícil, porque tenemos familias que hoy no llegan a fin de mes, no le alzan los recursos…” expresaba Diego a Radio Nacional. sin embargo, este lunes 18 de marzo se realizará un acto sencillo con la participación de instituciones y pueblo en general para recordar la llegada de la cantante tucumana al pueblo de Santa Catalina hace 22 años atrás, en la que brindo un recital único e histórico que reunió en aquel entonces a más de 2 mil jujeños.