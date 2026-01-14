Susana Romero y su encuentro con Salvador Dalí y con Julio Iglesias

La actriz, locutora, conductora y artista plástica, conversó con el equipo de 100 % Nora recordando su encuentro con el genial pintor español.

“Me dicen que vaya. Entonces voy al hotel Le Meurice y ahí está él, Dalí, Salvador Dalí con Gala, su mujer. Ella con las piernas cruzadas sobre un escritorio. Lo primero que me dice es que estaba buscando una modelo con determinadas características. El se mostraba muy amigable con la Argentina, con el mate, hablaba del dulce de leche. Yo, en ese momento, año '80, '81, era flaca y él andaba buscando caderas”.

Romero recordó entre risas que Dalí buscaba a una modelo con caderas más anchas y ahí se terminó el encuentro.

En otro tramo de la charla y consultada por el escándalo en el que se vio envuelto Julio Iglesias, denunciado por acoso y abuso sexual por varias mujeres, Romero recordó su encuentro con el cantante español.

"Fui invitada a una cena con su gente después de un show en Brasil y me invitó a ver un concierto suyo en el Maracaná, yo estaba con una amiga y la gente de la Revista Gente, ibamos a hacer la tapa de la revista en Río de Janeiro; nos alojaron en el mismo hotel y lugo del recital nos llamó a la su habitación y cuando llegamos a mi amiga le agarró la cola y a mi una te... y decidimos irnos"

Romero continuó contando que al día siguiente se cruzaron en un ascensor y les expresó que "ustedes als argentinas son todas unas pelot.."