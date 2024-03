Surto histórico de dengue na Argentina

A Argentina está passando por um surto histórico de dengue, com 106 mortes causadas pela doença.

Isso foi relatado pelo Ministério da Saúde, que confirmou mais de 130.000 casos desde dezembro.

Isso implica uma incidência de 320 casos por 100.000 habitantes.

Hospitais e consultórios de enfermeiras entraram em colapso devido ao surto, que está atingindo fortemente a cidade de Buenos Aires, uma área onde a dengue era rara até alguns anos atrás.

De acordo com os números oficiais, a área com o maior número de casos é o nordeste da Argentina, especialmente as províncias de Chaco e Formosa.

