Supermercadistas locales pidieron participar en programas nacionales

La secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español, se reunió con supermercadistas del interior del país, con el fin de éstos informen si reciben incrementos desmedidos de las empresas proveedoras, para luchar contra el aumento de precios. Sergio López, presidente de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario y la Región, contó detalles del cónclave con la funcionaria, y solicitó –según indicó en Nacional Rosario– que los programas nacionales apuntados al sector lleguen al interior.

“Mostraron una preocupación muy fuerte por el tema precios. Nosotros aclaramos que no somos formadores, que sólo trasladamos”, afirmó el empresario en el programa Buen día Susana (7 a 9 hs), y agregó: “Hoy el cliente no convalida cualquier aumento, si nos vamos fuera de precios no vendemos. Por eso nuestra lucha de participar en diferentes programas”.