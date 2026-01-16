Superávit fiscal por segundo año consecutivo

Por segundo año consecutivo, el Sector Público Nacional (SPN) registró superávit financiero, algo que no ocurría desde hace más de una década.

El Ministerio de Economía informó que el Sector Público Nacional cerró 2025 con un superávit financiero de $1.453.819 millones, equivalente al 0,2% del PIB.

El resultado primario alcanzó $11.769.219 millones (1,4% del PIB) luego del pago de intereses de deuda por $10.315.400 millones.

El gobierno destacó que este logro se alcanzó manteniendo los programas sociales sin intermediarios para los sectores más vulnerables y reduciendo impuestos en más de 2,5% del PIB desde 2024.

Los ingresos totales de diciembre alcanzaron $12.068.871 millones, con un aumento interanual del 22,3%.

El crecimiento estuvo impulsado por Débitos y Créditos (+43,3%), Derechos de Importación (+43,3%), Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+31,1%), Ganancias (+28,4%) y el IVA neto de reintegros (+26%).

Los desembolsos primarios en diciembre alcanzaron $14.945.320 millones, con un aumento interanual del 33,8%.

Las prestaciones sociales totalizaron $10.056.717 millones (+39,4%), las remuneraciones $1.865.772 millones (+14,2%) y las transferencias corrientes $4.222.622 millones (+29,7%).

Los subsidios económicos totalizaron $957.213 millones, con subas en energía (12,1%) y transporte (19,7%).

Desde el Ministerio de Economía destacaron que el superávit consolidado refleja el “ancla fiscal” del programa de gobierno y garantiza equilibrio en las cuentas públicas.

El resultado permite mantener el apoyo a los sectores más vulnerables y continuar con la reducción de cargas impositivas, sentando bases para la estabilidad económica en 2026.