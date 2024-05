Superata ottava revisione dell'FMI

U$S 800 IN ARRIVO

U$S 800 IN ARRIVO

Il governo dell'Argentina e i tecnici del Fondo monetario internazionale (Fmi) hanno condiviso un accordo di massima sulla settima revisione del programma di finanziamento esteso (Eff) concesso a Buenos Aires. L'intesa, una volta ratificata dal direttivo del Fondo, garantirà all'Argentina l'accesso agli stanziamenti stabiliti dal programma. Si tratta di ulteriori 800 milioni di dollari che verranno concessi a giugno. Il Fondo riconosce al governo del presidente, Javier Milei, di aver ottenuto risultati "migliori di quelli attesi" e assicura l'impegno delle parti a portare avanti gli obiettivi della riduzione dell'inflazione, la ricostruzione delle riserve monetarie internazionali, del sostegno alla ripresa economica.

Nonostante "la situazione economica e sociale estremamente complessa", "la ferma attuazione del piano di stabilizzazione delle autorità, basato su un solido ancoraggio fiscale, sull'assenza di finanziamenti monetari e sulla correzione dei prezzi relativi, ha consentito di compiere progressi più rapidamente del previsto nel ripristino della stabilità macroeconomica.

Tra i risultati più notevoli figurano il primo surplus fiscale trimestrale in 16 anni, il rapido calo dell’inflazione, il cambiamento nella tendenza delle riserve internazionali e una forte riduzione del debito sovrano. Parallelamente, e in un contesto di contrazione dell’attività economica iniziata alla fine del 2023, le autorità hanno compiuto sforzi significativi per espandere l’assistenza sociale alle madri e ai bambini vulnerabili, nonché per proteggere il potere d’acquisto delle pensioni continua ad espandere il sostegno politico e sociale a questi sforzi e nella lotta contro gli interessi radicati".