Superancianos: cómo algunas personas conservan una memoria intacta

El envejecimiento no afecta a todas las personas de la misma manera y, en algunos casos, existen adultos mayores que logran conservar una memoria y funciones cognitivas comparables a las de personas mucho más jóvenes.

José Manuel Viudés, médico clínico especializado en gerontología y longevidad saludable, dialogó con el equipo de Ramos generales y explicó que a estos casos se los denomina “superancianos”, un grupo que despierta creciente interés en la investigación científica.

"El avance de los diagnósticos, la prevención, la nutrición y la actividad física cambiaron radicalmente la sobrevida de los adultos mayores", expresó.

Los estudios indican que los superancianos comparten ciertos factores comunes, como una vida social activa, hábitos de aprendizaje continuo, actividad física regular y un fuerte compromiso con rutinas que estimulan el cerebro. Estos elementos parecen contribuir a retrasar el deterioro neurológico.

Comprender cómo funcionan estos mecanismos resulta clave para desarrollar estrategias de envejecimiento saludable y promover una mejor calidad de vida en una población cada vez más longeva.