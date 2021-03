Súper TC2000 en Bs As

En la primera competencia de la temporada 2021, aplastante victoria de Leo Pernia, el trueno de Tandil, que ganó la final de la categoría más sofisticada del automovilismo nacional.

Fue triunfo de punta a punta con su Renault Fluense que no tuvo adversarios, se cortó solo desde la largada e inclusive dio la sensación que le sobraba auto, que no fue todo lo rápido que podía ser y con eso le alcanzó para dejar atrás a los Toyota del último campeón, Matias Rossi y su compañero de equipo Julián Santero, que accedieron al podio llegando en segundo y tercer lugar respectivamente.

Detrás culminaron Fineschi y Rubens Barrichello completando los cincos primeros lugares.

La próxima carrera del Súper TC2000 será el fin de semana del 20 al 21 de marzo nuevamente en el Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Bs As.