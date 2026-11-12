Super Ratones en Nacional AM 870 presentaron su último trabajo Camouflage

Mario Barassi (guitarra y voz) y Oscar Granieri (guitarra y voz ) e integrantes de Supe Ratones visitaron el estudio de Nacional Am 870, donde charlaron junto a Adrián Korol en su programa Korol en el Aire por Radio Nacional sobre la banda y algo de su último trabajo Camouflage.

"Habían quedado canciones fuera del tintero; muchas que nos habían pedido durante los años juntos. Es ecléctico el repertorio", contaron. "Nosotros, después de 40 años juntos, nos seguimos divirtiendo. Pero más allá de tener cierto talento para estar en una banda, eso de pasarla bien juntos, ayuda a que la música fluya", agregaron.