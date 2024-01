Suna Rocha regresa al Festival de Cosquín

La cantante Suna Rocha visitó MamaRock a días de presentarse en el Festival de Cosquín para celebrar sus 40 años de trayectoria. “Gané todos los premios en Cosquín y siempre es grato volver a un lugar donde nunca debiera haber dejado de ir. Pasaron ocho años pero hay cosas que pasan y que uno no puede solucionar” señaló Suna.

Al referirse a su último albúm “Veinteveinte” expresó que es un disco distinto, con sonidos diferentes, que la llevó a grabar el tema “Corazón delator” de Gustavo Ceratti. El disco, que en 2021 fue nominado a los Premios Gardel como "Mejor Álbum Artista de Folklore”, incluye además canciones de Lisandro Aristimuño y de Ricardo Vilca.

Suna Rocha en diálogo con Germán Hidalgo repasó la historia de su vida que incluye el paso por la carrera de Comunicación Social en la Universidad de Córdoba durante los años de la dictadura, su ida a Buenos Aires por miedo y el comienzo de su carrera como cantora de la mano de Raúl Carnota. También ejerció el periodismo como redactora en una revista del empresario Alejandro Romay.

En el marco de la conmemoración de los 40 años de democracia recordó su detención en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio “Campo de la Ribera” de San Vicente. “Me vendaron los ojos con lana de vidrio y me provocó una infección ocular terrorífica. Eso lo viví, nadie me lo contó, es mentira que no pasó nada” expresó Suna Rocha y agregó que la detuvieron por averiguación de antecedentes durante un mes. “La música me salvó la vida porque ahí adentro me hacían cantar. Cuando me detuvieron me preguntaron de dónde venía y yo dije “de cantar”, entonces con un tarro de durazno, lo daba vuelta, hacía compás y cantaba todo tipo de música, me hacía bien a mí y a mis compañeras” rememoró la cantora.

El acercamiento a los músicos rockeros Suna se lo debe al albúm doble Grito en el Cielo (1994) de Leda Vallares donde se congregaron Fito Páez, Pedro Aznar, Federico Moura, Fabiana Cantilo. A Charly García lo conoció en un cumpleaños de Ariel Ramirez y contó que lo vio interpretar el piano a cuatro manos con el folclorista. “Charly fue y será único” reflexionó Suna Rocha.

La presentación de Suna Rocha será durante la Segunda Luna del Festival de Cosquín el domingo 21 de enero.

Escuchá la entrevista completa: