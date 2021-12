Sulca: “Los rivales a Juventud le juegan a ganar o ganar”

“Soy hincha de Juventud de chico, era mi deseo estar en el club y hoy estoy sorprendido por el nivel y lo profesional que es todo. El técnico me tiene mucha confianza y todos tenemos que demostrar. Somos más de 30 jugadores esperando la oportunidad de entrar de titular. Siempre trato de aportar lo mío. La banda por izquierda me sienta bien”, Pablo Sulca, jugador de Juventud Antoniana en comunicación con el programa Gambeta de Dama.

También se refirió al punto que se logró de visitante en J. V Gonzales ante Deportivo YPF. ”Encontramos con un equipo duro y ordenado. Pero por suerte pudimos sacar el punto para clasificar. Los rivales a juventud le juegan a ganar o ganar”, dijo.

Para finalizar habló sobre el próximo rival y lo importante de mantenerse en la cima de la zona. “Son todos partidos diferentes, pero no vamos a ir a regalar nada y tampoco ellos, seguro será un partido entretenido para la gente. El primer o segundo puesto es importante por lo que marca el reglamento, porque determinara como definimos de local o visitante”, finalizó.

