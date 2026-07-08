Suiza celebra una clasificación histórica y ya piensa en Argentina

La clasificación de Suiza a los cuartos de final del Mundial 2026 desató una ola de entusiasmo en todo el país europeo. Después de eliminar a Colombia en una definición por penales, el conjunto helvético alcanzó esta instancia por primera vez desde 1954 y ahora se prepara para enfrentar a la Selección Argentina en uno de los encuentros más atractivos de la próxima fase.

Sophie Korol, quien reside en la ciudad suiza de Friburgo y es prima de Adrián Korol, dialogó con el equipo de Radio Nacional y destacó el clima de expectativa que se vive en ese país tras la histórica clasificación. En ese sentido, remarcó el orgullo de los aficionados locales por el rendimiento de su selección y el interés que despierta la posibilidad de medirse con el vigente campeón del mundo.

"En Suiza no se vive el futbol con la pasión que hay en Argentina. Friburgo es pequeña pero fue todo increíble, la fan zone empezó a las 10 de la noche y hubo quilombo hasta las 3 de la mañana", expresó.

La selección suiza logró el pase a cuartos de final luego de igualar sin goles con Colombia y quedarse con la serie desde los doce pasos. El triunfo significó el fin de una espera de 72 años para volver a ubicarse entre los ocho mejores equipos de una Copa del Mundo, un logro que ocupa hoy un lugar central en los medios y las conversaciones deportivas del país.

La expectativa es aún mayor porque enfrente estará Argentina, una de las selecciones más exitosas del fútbol mundial y actual defensora del título. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega tras protagonizar una remontada memorable ante Egipto y mantiene intacto su objetivo de avanzar hacia una nueva consagración.

En Suiza, la figura de Lionel Messi también genera admiración. La prensa local destaca el desafío que representa enfrentar a un equipo acostumbrado a disputar las instancias decisivas de los grandes torneos, aunque el histórico avance conseguido por el conjunto helvético alimenta la confianza de sus seguidores.

El partido se disputará en Kansas City y pondrá frente a frente a dos selecciones con trayectorias muy diferentes en la historia de los mundiales. Mientras Argentina busca un nuevo paso rumbo al bicampeonato, Suiza intentará seguir ampliando una campaña que ya quedó marcada como una de las más importantes de su historia futbolística.