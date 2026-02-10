Suicidio del soldado en la Quinta de Olivos: el joven habría sido víctima de sextorsión

A mediados de diciembre pasado, el personal de la Quinta de Olivos quedó conmocionado por el suicidio de Rodrigo Gómez, un soldado de 21 años que formaba parte del equipo a cargo de la vigilancia dentro de la residencia presidencial. Y ahora se supo que el joven militar habría sido víctima de una sextorsión. Daniel Adler, especialista en Seguridad Ciudadana e Inclusión Social, habló sobre este tema con Nicolás Yacoy y su equipo por Radio Nacional.

"En la provincia de Buenos Aires hay 50 mil presos que tienen una línea de celular, esto implica el 80 % de la población carcelaria. Las cárceles en la provincia de Buenos Aires se han transformado en escuelas de refinamiento del delito. Desde allí, aseguró que se coordinan delitos como "el contenido sexual infantil, extorsión, o narcomenudeo".

Adler, quien hace más de 30 años trabaja en la prevención del delito en Sur, Centroamérica y en el Caribe, adviritió: "En la provincia de Buenos Aires hay un componente ideológico en contra de la Seguridad y a favor de la criminalidad. Kicillof se escuda en un beneficio que un juez dictó en 2020, donde decía que no eran derechos humanos quitar los celulares a los reos durante la pandemia. Después de eso, todas las provincias argentinas eliminaron dicha ley. Pero el gobernador bonaerense la dejó, y eso es porque de ahí salen el 98 % de sus votantes".