Sueño infantil: ¿cuáles consecuencias les trae dormir menos y mal a los chicos?

El médico pediatra, especialista en sueño infantil y miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría Martín Gruenberg, en diálogo con el equipo de Ramos Generales, habló sobre las sobre el sueño infantil en Radio Nacional.

"Las consecuencias son mútiples, porque gran parte de las funciones metabólicas, endocrinas e inmunológicas del cuerpo, ocurren durante la noche y mediante el sueño. Durante ese momento, se produce la famoso hormona del crecimiento, que es la que le faltaba a Messi y que tuvieron que inyectarle. Alguien que duerme menos de lo que tiene que dormir, va a crecer menos de lo que tiene que crecer", advirtió.

Gruenberg explicó que al dormir "se recuperan los músculos" y si el tiempo no es el adecuado "habrá más lesiones o dolores". "A su vez, todo el aprendizaje del día, se procesa a la noche", agregó.

Por último el especialista dijo que los niños necesitan entre "10 y 12 horas de sueño". Para los más chicos convienen 12 horas y para los pre adolescentes y adolescentes recomiendan 10 horas.