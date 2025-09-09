"Sueño con dormir y no me sale", el libro de Pablo López

Sueño con dormir y no me sale es un libro escrito por el psicólogo y doctor en medicina Pablo López, publicado en 2025, que ofrece información y herramientas para comprender y mejorar los problemas relacionados con el sueño. El libro aborda conceptos como la arquitectura del sueño y los ritmos circadianos, y proporciona estrategias de higiene del sueño basadas en evidencia científica para lograr un descanso reparador.
En diálogo con Nunca es Tarde, el autor reconoció que “cada individuo tiene su sueño personalizado y que no es conveniente presionarse con dormir una cantidad de horas determinadas”.
