Subió 0,9% la venta de juegos y juguetes por el Día de Reyes Magos

Las ventas de juegos y juguetes para Reyes Magos registraron este año un incremento de 0,9% en unidades respecto a 2025, informó la Cámara Argentina del Juguete (CAIJ).

Según la entidad, más de 80% de los regalos destinados a niños menores de seis años correspondió a juegos y juguetes, con una marcada preferencia por propuestas didácticas y de juego activo.

Al respecto, el presidente de la CAIJ, Matías Furió, señaló que “los juguetes volvieron a consolidarse como el principal rubro elegido por las familias, especialmente en el segmento de la primera infancia”.

Asimismo, indicó que “la promoción de la fecha permitió sostener el nivel de actividad y lograr una leve mejora frente al desempeño de Navidad”.

Entre los productos más demandados se destacaron los juguetes orientados al aprendizaje temprano -formas, colores, números, letras y encastres-, los juegos de mesa en formato pocket y los juguetes de aire libre, especialmente aquellos vinculados a la temporada de verano, como lanza aguas, flota flota, camioncitos, inflables, piletas, toboganes y sets de pala, rastrillo y balde.

Las altas temperaturas registradas durante la campaña impulsaron de manera significativa las ventas de esta última categoría.

Durante la campaña de Reyes, el ticket promedio por juguete se ubicó en torno a los $23 mil, con diferencias según el canal de venta.

En las jugueterías de barrio, donde predominan los productos nacionales y de menor precio, el ticket promedio rondó los $20.500 por unidad.

En las cadenas de jugueterías, que concentran una mayor participación de productos importados y con licencias (ocho de cada 10 juguetes), el ticket promedio alcanzó los $45 mil.

En supermercados, el gasto promedio se ubicó cerca de los $9.500, asociado principalmente a la compra de productos de verano.

Desde la industria remarcan que los precios de los juguetes no registraron aumentos respecto al año anterior, lo que contribuyó a sostener la demanda.

Las promociones bancarias, billeteras virtuales y planes de financiación volvieron a ser determinantes para dinamizar las ventas.

Más del 95% de las transacciones se realizaron mediante tarjetas de crédito, medios de pago electrónicos y cuotas sin interés.