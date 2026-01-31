Subieron 9,2% las ventas de vino en el mercado interno en diciembre

La comercialización de vino argentino en el mercado interno alcanzó en diciembre pasado un volumen de 644.104 hectolitros, con un aumento de 9,2% respecto a igual mes del año anterior, según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

De acuerdo al último informe del INV sobre el Mercado Inteno de Vinos, 68,1% del total fueron vinos sin mención varietal; 27,2% varietales; 4,1% espumosos y 0,6% otros vinos (cóctel de vino, gasificado, especial).

Respecto del mismo mes de 2024, aumentaron todos los tipos de vino (sin mención varietal, 7,1%; varietales, 15,1%; espumosos, 5,7%; y otros vinos, 22,7%).

En el volumen total de despachos los vinos color -que representan 74,6% del total- crecieron 11,0% y los vinos blancos -con una participación de 25,3%- aumentaron 4,0%.

En la comparación interanual (diciembre 2024/diciembre 2025), aumentaron los envases botella (16,1%), lata (34,6%) y "otros envases" (70,3%), y disminuyeron tetra brick (1,1%), damajuana (2,6%) y el bag in box (42,7%).

El consumo per cápita de diciembre pasado fue de 1,37 litros por habitante, lo cual representó un aumento de 9,6% respecto a igual mes del año anterior.

En diciembre de 2025, el 90,4% del vino comercializado en el mercado interno se despachó desde Mendoza y el 5,7% desde San Juan.

Las siguen en importancia las provincias de Salta (1,7%) y La Rioja (1,2%); luego Neuquén (0,5%) y Rio Negro (0,2%).

También despacharon vinos las provincias de Buenos Airess, San Luis, La Pampa, Catamarca, Córdoba, Jujuy, Entre Ríos, Tucumán y Chubut.

En tanto, entre enero y diciembre de 2025 la venta de vino acumulada alcanzó 7.459.900 hl, con una disminución de 2,7% respecto de igual período del año anterior.

La participación de los vinos sin mención varietal fue de 64,6%; 31,5% corresponde a varietales; 3,5% a espumosos y 0,4% a otros vinos (cóctel de vino, gasificado y especial).

Los vinos sin mención varietal en el interanual acumulado a diciembre registraron una caída de 5,2%, al igual que los espumosos, que bajaron 5,1%.

En cambio, los varietales crecieron 3,4% y otros vinos, 4,1%.

En el volumen total acumulado, los vinos blancos cayeron 8,8% y los vinos color 0,4%.

Respecto al tipo de envase, el acumulado anual de ventas, el envase botella prácticamente no varió (-0,1%), mientras que disminuyeron tetra brick (6,2%), damajuana (15,1%), bag in box (35,6%) y lata (7,3%), mientras que otros envases (principalmente bidón) aumentaron 43,8%.

En otro orden, las exportaciones de vino argentino en diciembre pasado bajaron 2% en volumen respecto a igual mes del año anterior mientras que las ventas al exterior de mosto concentrado subieron 8,8%.

Entre los vinos, en el último mes del año se registró una suba de 10,8% en el caso del vino fraccionado que no pudo compensar completamente la caída de 29,5% en el vino a granel.