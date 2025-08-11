Su padre murió por fentanilo contaminado: "Necesitamos que las instituciones se comuniquen con las familias de las víctimas"

Carla, hija de un hombre que murió en abril en el Hospital Italiano de Rosario, confirmó que el nombre de su padre figura entre los sospechosos en la causa por uso de fentanilo contaminado. En diálogo con el equipo de Radio Nacional, habló de lo que ocurrió y cómo sigue el tema.

"Papá ingresó por una cirugía programada, y terminó muriendo por un paro cardio respiratorio por una infección generalizada por klebsiella. A mi no me cerraba esa cuestión, de hecho los médicos nos decían que estaban todos los recursos puestos en él, la medicación de última generación y el cuadro no revertía. Era llamativo", expresó.

Cuando el papá de Carla murió, ella escuchó las noticias sobre La Plata y el patrón en pacientes de una bacteria que se repetía y les complicaba la situación de salud: "Ahí salió a la luz que había fentanilo contaminado de fábrica. El desenlace de lo de papá fue por una cuestión bacteriológica".