MÚSICA DOCUMENTAL

17/09/2025

Stravisnky neoclásico

En esta ocasión, recorremos prácticamente tres décadas de música del siglo XX, de la mano de Igor Stravinsky, tal vez el compositor más influyente de dicho siglo. Y abrevamos esencialmente, en su largo período llamado neoclásico, en el cual Stravinsky revisitó diferentes estilos y épocas, granjeándose críticas y elogios de diversos calibres.

 

  • Música Documental. De lunes a viernes de 15 a 16.
  • Selección musical y textos: Claudio Castro.
  • Locución: Gisela López.

'Jugadores de Billar' (1920) - Varvara Stepanova