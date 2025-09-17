Stravisnky neoclásico

En esta ocasión, recorremos prácticamente tres décadas de música del siglo XX, de la mano de Igor Stravinsky, tal vez el compositor más influyente de dicho siglo. Y abrevamos esencialmente, en su largo período llamado neoclásico, en el cual Stravinsky revisitó diferentes estilos y épocas, granjeándose críticas y elogios de diversos calibres.

Música Documental. De lunes a viernes de 15 a 16.

Selección musical y textos: Claudio Castro.

Locución: Gisela López.

