Storie di altre frequenze in lingua italiana

In onda sulla RAE. Un viaggio emozionante che celebra il potere della radio che unisce persone e culture. Il potere della parola e dei suoni di ieri, di oggi e di domani. Rari audio conservati negli archivi delle radio, ricordi, aneddoti, curiosità, testimonianze….

Voci, stili, toni diversi. La mia radio in miniatura è il racconto personale a volte intimista, a volte scanzonato, istituzionale, poetico, inquietante ma sempre coinvolgente e appassionante.

Realizzato al microfono da chi ogni giorno porta la lingua italiana nel mondo. In diffusione su tutte le emittenti associate alla Comunità Radiotelevisiva italofona che hanno aderito all’iniziativa.

1. Cosmo italiano - Tommaso Pedicini

2. Radio Romania - Iuliana Anghel

3. Radio Tirana - Genti Mumajesi

4. Radio Atene - Tassos Mavris

5. RAE - Marcelo Chelo Ayala

6. Rai Alto Adige - Alessandra Tortosa

7. San Marino - Lia Fiorio

8. RSI - Francesca Rodesino

9. Radio ICN New York - Cesare Deserto

10. Radio Vaticana - Rosario Tronnolone

11. Rai Sardegna - Vito Biolchini

12. Rai Capodistria - Barbara Urizzi

13. Rai Radio3 - Paolo di Paolo.

Coordinamento editoriale Andrea Borgnino (RAI) e Daniel Bilenko (RSI); per la sigla Radio Vaticana su musica originale di Mara Miceli.