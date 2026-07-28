Spinettango: versiones de Spinetta en plan tanguero

Esta semana, en Las Horas Oscuras, se habló mucho de las relecturas que algunos artistas hacen de la obra de otros artistas. Por eso, el disco Spinettango 2 que recibimos hoy nos vino como anillo al dedo para seguir hablando de este tema.

Spinettango es la unión de la poesía de Spinetta y el tango, llevado a cabo por la agrupación Los Altiyeros liderada por el cantante Santiago Muñiz, y se presenta el viernes 31 de julio a las 21 en La Carbonera, Carlo Calvo 290, San Telmo.