Spagna, tolta la quarantena per i viaggiatori provenienti dall’Argentina

I l Ministero della Salute della Spagna ha informato che potranno entrare nel paese coloro che hanno un certificato di vaccinazione completa ed ai quali sono stati somministrati i vaccini ammessi in Europa (Pfizer-Biontech, Moderna, AstraZeneca, Jansen/Johnson & Johnson, Sinovac e Sinopharm). Chi viaggia deve compilare un modulo online 48 ore prima del volo per generare un codice QR che dovrà presentare al suo arrivo in Spagna.

Per il momento, il vaccino russo Sputnik V , prodotto dall’Istituto Gamaleya, non è incluso nella lista dei vaccini ammessi per entrare in Spagna. Tuttavia, se si tratta di un viaggio per motivi di lavoro o personali, come la malattia grave di un parente, la persona ancora non vaccinata o alla quale è stato somministrato un vaccino ancora non approvato, dovrà presentare un PCR negativo realizzato 48 ore prima della partenza del volo.

Potrà entrare nel paese la persona in possesso di un certificato di guarigione dal Covid-19 con validità di 180 giorni che assicuri lo sviluppo di anticorpi.