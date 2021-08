DESCARGAR

En el último Hora Cero tuvimos la palabra del trovador cubano Silvio Rodriguez. Compartimos para la radio argentina la charla que tuvo el músico con el periodista mexicano Betto Arcos (integrante de la Red de Periodistas de Iberoamerica, de la que el conductor Gabriel Plaza es miembro fundador), cuando editó su último disco “Para la espera” en 2020.

En esa entrevista inédita en la Argentina, que sólo se escuchó en la Radio Nacional Pública de Estados Unidos (NPR), el cantautor habló de sus canciones, de su último disco, su gira por los barrios, que también se realizó en nuestro país, y de los procesos de la revolución cubana. También habló de su espíritu optimista sobre el futuro.

“Me siento dichoso y afortunado de ser parte de un pueblo bravo que ha pasado por muchas pruebas y que ha salido vencedor de muchas de ellas, no todas por supuesto, es imposible, pero si soy un hombre esperanzado, yo soy un hombre que cree en el futuro, sobre todo por ser del país que soy, sobre todo por tener este pueblo que tenemos que no es perfecto, pero que es combativo y que es esperanzado. Yo soy parte de esto, así que soy un hombre con esperanza”.

En otro tramo de la charla en Hora Cero habló sobre el oficio de hacer canciones y la sensación de presentar nueva obra frente a su público. “Uno quisiera cada vez que escribe, cada vez que canta descubrir algo, revelar algo cuando uno tiene delante una audiencia que te atiende, que te espera, pero eso es muy difícil. Claro que por supuesto es más difícil si uno deja de intentarlo. Todavía yo, a esa situación no he llegado, a dejar de intentarlo, y espero que se demore”.

También reflexionó sobre los procesos de la revolución cubana en los últimos años y trazó una mirada política y social sobre los cambios sociales. “No puede ser la misma Cuba de los setenta y no solo Cuba, tampoco Estados Unidos son los mismos de los setenta. Nada es lo mismo. El mundo ha pasado por unos cambios impresionantes. Desde el punto de vista ecológico esta más cerca del colapso que nunca. Desde el punto de vista política, las hegemonías, las prioridades están tambaleando con el problema de la pandemia y de ver que los estados fuertes han logrado resolver mas eficientemente, más limpiamente estos problemas. Y todo esto se refleja en la cultura, en lo que hace y lo que dice la gente. La tecnología también ha contribuido a los cambios y seguramente va a seguir influyendo. Y Cuba no es ajena al mundo, somos parte del mundo. Lo único que de los setenta a la fecha, hemos pasado por medio siglo de bloqueo, que cada vez aprieta más. Llevan más de medio siglo asfixiándonos. Ahora me acuerdo de una cosa que dijo el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, que a Cuba la habían atado de pies y manos y la habían lanzado a una piscina y ahora la criticaban por no saber nadar, que eso era el bloqueo”.