El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, participó de la Fiesta Nacional del Chamamé y en una entrevista con Radio Nacional LT12 expresó su amor por esta expresión cultural. "Soy un enamorado del Chamamé, desde muy pequeño me acompaña día a día", dijo Bauer.

El ministro destacó la importancia del Chamamé como expresión cultural cautivadora y señaló que cuando la UNESCO toma decisiones de incluir una cultura en su lista de patrimonio cultural inmaterial, hace mucho hincapié en la educación y el Chamamé tiene mucho de eso.

"Cuando estoy en Buenos Aires, no puedo no silbar un tango. Cuando estoy en el litoral, no puedo dejar de evocar un chamamé", afirmó Bauer, subrayando la importancia de la música en la vida de las personas. "La música te acompaña, forma parte de uno", agregó.

Bauer también se refirió a la inclusión del Chamamé en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO. "El Chamamé pasó a pertenecerle a toda la humanidad", dijo.

En cuanto a los festivales de Chamamé, Bauer afirmó que son "verdaderos encuentros entre público y artista", y destacó la labor de la radio en acercar el festival a lo largo y a lo ancho del país.