"Soy un argentino que viene a pedir justicia todos los 24 de marzo"

En el marco de los actos que se realizaron por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, veteranos de la guerra de Malvinas se hicieron presentes en las actividades que se llevaron en Concepción. “Este día está muy ligado a nuestros sentimientos y tenemos placer de haber sido llamados y participar como veterano de la guerra de Malvinas del Día de la Memoria, que es recordar lo que pasó para que no vuelva a suceder. Hay muchos veteranos que creen que participar en este tipo de actos es fallarle a la causa, es restarle heroísmo y la verdad que yo no me siento héroe de nada, me siento un activista de los Derechos Humanos, un argentino que quiere justicia y los 24 de marzo me parece que se pide eso. Creo que tenemos que entender que el 2 de abril forma parte de la dictadura. Hoy recibí ese mimo, familiares de desaparecidos abrazándome, aplaudiéndome cuando lo que quería yo era venir era aplaudir y abrazarlos a ellos. Creo que se tiene que dar ese ida y vuelta. Nos merecemos como argentinos pacificar y no dividir”, declaró Silvio Katz, veterano de la guerra de Malvinas.

