"Soy un apasionado de la pizza en todos los estilos"

Cada 12 de enero, recuerda la creación del Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros (STPCHyA), fundado en 1946. La fecha rinde homenaje a quienes, con oficio, dedicación y pasión, sostienen uno de los sabores más representativos de la cultura popular.

Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con Miguel Sánchez, Embajador de la Asociación Argentina de Pizzerías y Casas de Empanadas – APYCE-.

El pizzero cubano subió al podio en un campeonato organizado por APYCE y este año formará parte de la selección argentina y representará a nuestro país en el Campeonato Mundial de la Pizza en Parma, Italia.

En la chara, contó que llegó a la Argentina “hace 23 años, hace 20 años que soy pizzero, soy instructor y apasionado de la pizza en todos los estilos”.

“APYCE es la escuela mas completa del país y de Latinoamérica”.

Además de hablar de cómo nació su curiosidad por el mundo de la pizza, aclaró que “la pizza no es sólo harina y agua”.

“Soy de usar muchos productos de mar en los campeonatos, hay combinaciones que quedan perfectas en la pizza”.

Sánchez, dueño de Mima Pizzería en Miramar, ciudad de la Costa Atlántica trazó diferencias entre la pizza italiana y la que se hace en Argentina y compartió algunos tips.

Por último, consideró que "lo más importante para nuestro negocio es capacitarte", por eso aconsejó a los colegas "capacitarse en APYCE".