"Soy un agradecido a la vida y hoy miro mucho para adentro"

El cantante conversó con Adrián Noriega sobre su carrera y su presente en una charla donde recorrió muchos temas. Desde la canción y última versión de Siempre fuimos compañeros que interpretó junto a la banda La Fanfarria & el Capitán y que se viralizó en redes sociales, su próxima biografía Donald, un artista sin fecha de vencimiento, y hasta de la enfermedad que hoy padece.

Donald contó que desde hace un tiempo padece de Mal de Parkinson: "No la pedí pero vino. Es una enfermedad bastante embromada y lo más terrorífico son los temblores. Si bien con medicación no se cura, quita los temblores pero da cierta rigidez. De todas maneras, puedo cantar porque no me afectó la garganta, pero tengo mis limitaciones". Y agregó: "Soy un agradecido a la vida, doy gracias por todo. Y esto que me pasa me ha llevado a un lugar distinto. Me pregunto ¿Por qué y Para qué?".