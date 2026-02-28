"Soy Nacional" te levanta el ánimo

Si tuviste un mal día, o la semana no fue tan buena, o no te resultaron las cosas como esperabas, la propuesta de este programa número 427, es escuchar una selección de canciones motivadoras.

La cantante y conductora asegura que la música es sanadora y, entonces, estas dos horas de "Soy Nacional" buscan a través de la música renovar la energía y lograr, al menos, que las y los oyentes estén mejor.