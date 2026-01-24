"Soy Nacional" rinde homenaje a Ramón Ayala y comparte buena música

En el programa 422, la cantante y conductora recuerda a Ramón Gumercindo Cidade, pintor, escritor, cantante, guitarrista, autor y compositor nacido en Misiones, que falleció el 7 de diciembre de 2023.

Por otro lado, la propuesta en esta emisión de "Soy Nacional" está vinculada a recorrer lugares a través de canciones que hablen de calles, esquinas, barrios, ríos, ciudades, provincias y continentes.

Sandra Mihanovich invita a las y los oyentes a escuchar este programa especial y admite que “nos orgullece mucho y nos llena de responsabilidad ocupar este espacio que es de todos los argentinos”.