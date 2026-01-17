"Soy Nacional" propone “una que sepamos todos”

En el tercer programa de 2026, la cantante y conductora nos trae una selección de canciones que se escucharon en 1993.

“Te pueden gustar o no pero las vas a tararear un poquito”, argumenta la productora Patricia Giménez al presentar la propuesta.

“La idea de Soy Nacional es que ustedes puedan disfrutarlo”, ratifica Sandra Mihanovich invitando a las y los oyentes a escuchar el programa.