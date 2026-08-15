"Soy Nacional" prepara una peña musical para celebrar los diez años del programa

La cantante y conductora anticipó cómo será el festejo especial del décimo aniversario previsto para el 24 de agosto, en el Auditorio de Radio Nacional.

Quienes quieran presenciar esta celebración, deben acercarse a Maipú 555 en la ciudad de Buenos Aires, desde las 18 horas de ese lunes para retirar la entrada, dado que la capacidad del Auditorio es limitada.

En esta oportunidad, Sandra recibió la visita de la cantante y compositora argentino-armenia Alin Demirdjian que ofrecerá un nuevo show con banda el 20 de agosto en La Fábrica, en el barrio porteño de Palermo.

“Habrá canciones de todo mi repertorio”, anticipó.

“Mantenemos las tradiciones y la cultura, hablo y canto en armenio”, nos contó.

“Mi casa era bastante musical, no profesionalmente”.

Por otro lado, nos contó cómo surgió el proyecto musical "Golondrinas: Las Golondrinas + Tsitsernak", lanzado en abril de 2025 para conmemorar el 110º aniversario del Genocidio Armenio, junto a León Gieco.

También, Sandra recibió la visita de Chiqui Ledesma y Pedro Furió quienes participarán de una nueva edición de la Peña *La Juana Azurduy* dedicada a la canción y la música popular latinoamericana.

En este caso, el sábado 22 de agosto desde las 21 horas, será ocasión de "Violeta Parra: Después de vivir un siglo", un homenaje a la artista chilena del que participarán otros cantantes.

“La peña es compartir, es como volver al pueblo, estar en el patio o living de la casa. Es ese lugar que pertenece a la familia”, dijo Chiqui.