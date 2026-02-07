"Soy Nacional" nos invita a conocer canciones escritas en primera persona

En el programa número 424, la cantante y conductora propone escuchar letras en donde el autor revela sentimientos, estados de ánimo, miedos y deseos.

Charly "no quiere volverse tan loco"; Amaral confiesa que "sin tí no soy nada"; Javier Calamaro toma "Quitapenas" para no sufrir, y Tita Merello expone lo que "se dice" de ella.

Sandra Mihanovich ofrece a las y los oyentes un abanico de géneros musicales, como en cada encuentro musical.