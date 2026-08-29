“Soy Nacional” cumplió 10 años y lo festejó con música y artistas de todo el país

El escenario elegido fue el Auditorio de Radio Nacional, en Maipú 555 de la Ciudad de Buenos Aires y con concurrencia de público.

El formato de este festejo especial fue de gran peña folklórica que contó con la participación de músicos provenientes de Buenos Aires, Tucumán, Neuquén, Chubut, Chaco y Tierra del Fuego, entre otros lugares del país.

Entre los artistas invitados estuvieron Juanjo Abregú, Maggie Cullen, Santiago Torres, Joaco Martínez, Campedrinos, Dos Más Uno, Milagros Amud, Nacho Boreal y Nacho Abad, a cargo de la dirección musical.

Todos ellos interpretaron hermosas canciones de nuestro repertorio tradicional y estuvieron acompañados por dos parejas que, con sus danzas, invitaron al público a ser parte de esta fiesta nacional.

La conducción estuvo a cargo de Sandra Mihanovich y la locución de Silvia Maruccio.

El festejo reflejó todo lo que Soy Nacional se propuso desde el primer momento: consolidarse como un programa de música federal donde se homenajea a los consagrados pero que también abre las puertas a los que recién comienzan.