"Soy Nacional" cierra el año con música para bailar

En el último programa de 2025, la cantante reflexiona sobre los nueve años transitados en el aire de Radio Nacional y los proyectos por venir para el 2026.

Sandra Mihanovich celebró la música, las y los músicos, muchos de los cuales visitaron “Soy Nacional” en el transcurso de estos casi 150 programas.

Está edición está dedicada muy especialmente a la música y, para pasar esta Festividad bien acompañados, se podrá escuchar una selección de canciones para bailar y disfrutar.

“La música es sanadora porque hace mucho bien”, remarcó Sandra.