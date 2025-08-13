“Soy Nacional” celebra los 400 programas con un especial desde el auditorio de Radio Nacional

En comunicación con Ramos generales, la cantante y conductora Sandra Mihanovich compartió la alegría por los 400 programas de “Soy Nacional”, que este sábado tendrá una edición especial transmitida en vivo desde el auditorio de Radio Nacional, de 13 a 15. La artista sostuvo que será una ocasión para celebrar con música, anécdotas y el afecto de quienes la acompañan desde el inicio del ciclo.

"Estamos muy felices, muy contentos. Es un orgullo muy grande llegar a todo el país y estar en esta radio histórica, es un lujo y un placer", expresó.

Además, Mihanovich presentará “Otro Cantar”, su nuevo espectáculo, que reúne canciones que marcaron distintas etapas de su trayectoria, junto a composiciones inéditas y otras que nunca antes había interpretado en un disco. La propuesta busca invitar al público a un recorrido por sus clásicos más queridos y a descubrir obras que amplían su repertorio.

El show tendrá su primera función el sábado 20 de septiembre en el Auditorio Belgrano y marcará el inicio de una gira que llevará a la artista por distintas ciudades de Europa, donde presentará este material en un formato que combina cercanía y calidad sonora.