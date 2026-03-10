"Soy Nacional" celebra a las mujeres

En el programa número 428, la cantante y conductora propone una especie de homenaje a muchas cantantes y emprendedoras con fines sociales o solidarios, de cara al Día Internacional de la Mujer.

Sandra Mihanovich entrevista a tejedoras de SachaMama, de Santiago del Estero; rescatistas de mascotas como Red 4 Patas, y Mujeres Rodanteras Argentinas.

Además, recibe la visita de Ciertas Petunias con sus canciones con humor y versiona un clásico de Thalía.