CON SANDRA MIHANOVICH

10/03/2026

"Soy Nacional" celebra a las mujeres

En el programa número 428, la cantante y conductora propone una especie de homenaje a muchas cantantes y emprendedoras con fines sociales o solidarios, de cara al Día Internacional de la Mujer.

Sandra Mihanovich entrevista a tejedoras de SachaMama, de Santiago del Estero; rescatistas de mascotas como Red 4 Patas, y Mujeres Rodanteras Argentinas.

Además, recibe la visita de Ciertas Petunias con sus canciones con humor y versiona un clásico de Thalía.

Podcast: Bajar

Suscribirse en Apple Podcasts | Spotify | RSS | ¿Qué es Nacional Podcasts?