Actriz y conductora argentina alcanzó una popularidad enorme como una de las grandes vedettes de su generación, brillando en ciclos históricos como Las gatitas y ratones de Porcel, Brigada Cola, Peor es nada y numerosas temporadas teatrales de revista y comedia. Después de casi cuatro décadas en el medio artístico, decidió dar un giro profundo y reinventarse. De visita en Radio Nacional, conversó con Nora Briozzo, en 100 por ciento Nora, sobre su presente acompañando a otras personas como facilitadora en biodescodificación, constelaciones familiares y terapias emocionales.

Sandra Villarruel recordó sus inicios como vedette y sus primeros trabajos con Jorge Porcel, que luego la llevaron hasta Perú.

“Ahí exploté y no me dejaban volver”.

En la charla, repasó aquellos años de su trayectora artística y luego reveló cómo llegó a dar el cambio en su vida para abocarse a su presente más terapeútico enfocado en la biodescodificación.