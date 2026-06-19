¿Qué significa ser japonesa cuando se vive lejos de Japón? ¿Qué permanece cuando la identidad se vuelve un territorio intermedio? Esas son algunas de las incógnitas que se propone develar en su libro "Escamas de una japonesa" la artista nacida en 1978 en Japón y radicada en la Argentina.

De visita en los estudios de Radio Nacional, Kazuyo Natsume dialogó con Hernán Mundo, en Segundo Round, sobre su obra que reúne más de cincuenta conceptos fundamentales de la cultura y la tradición japonesas y los pone en diálogo con la experiencia de vivir entre dos mundos.

El arte ancestral del shodō, la caligrafía japonesa, y el sumi-e, la pintura en tinta, son algunos de los aspectos que aborda en el libro que presentará el 11 de julio en el Jardín Japonés, en la ciudad de Buenos Aires.

“Empecé con la enseñanza de idioma” pero luego eligió “escribir y meterme en el mundo del arte, decidí elegir ese camino”.

Nos contó cómo llegó a la Argentina, a partir de una relación con un argentino; qué la atrapa de la enseñanza de la caligrafía japonesa y la práctica de diversas ramas de la filosofía de Japón.

En Japón “le damos mucha importancia a la historia pero pensando en el futuro, la cultura japonesa siempre mira al futuro”, remarcó.

“Estamos celebrando los 140 años de la inmigración japonesa a este país” y, en ese sentido, admitió que “estoy en el medio, soy inmigrante pero nueva, estoy haciendo mi historia en la Argentina".

Este aniversario, que celebra la llegada del primer inmigrante nipón, Kinzo Makino, quien desembarcó en el país en 1886 y se radicó en la provincia de Córdoba, pone en valor el legado histórico y cultural de la comunidad nikkei.

A raíz del título del libro “Escamas de una japonesa”. Entre tinta y silencio. Un puente hacia Japón”, Natsume explicó la vinculación de esa figura literaria con su historia personal.

“Llegué a la Argentina como nadando y buscando qué hacer en mi vida”, reconoció.