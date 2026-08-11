De visita en los estudios de Radio Nacional, el reconocido compositor, pianista y director musical conversó con Nora Briozzo, en el programa “100% Nora”, sobre su trayectoria y el concierto que ofrecerá el sábado próximo así como otras presentaciones que tiene previsto este mes.

“Soy de hogar de músicos y de gente de teatro”, señaló Alberto Favero, “no tenés otro remedio que ser músico”.

“Este sábado empezamos a hacer ruido. El público es buenísimo, siempre espero que la realidad me sorprenda”. “En el jazz, la improvisación es la composición en tiempo real, en presente puro, o sea que es complicada porque que no podés equivocarte”.

Favero presentará “Favero Jazz”, el sábado 15 de agosto en La Carbonera, en el barrio porteño de San Telmo, una propuesta única en la que recorrerá algunos de los grandes clásicos del jazz desde una mirada profundamente personal.

En un formato íntimo y exclusivo, interpretará sus canciones favoritas del género con la sensibilidad, la creatividad y el virtuosismo que distinguen su trayectoria.

La noche también incluirá versiones libres e improvisadas de algunas de las obras más emblemáticas de su propia autoría, en un diálogo permanente con el espíritu renovador del jazz.

Como invitada especial, participará la actriz y cantante Karina K, quien aportará toda la fuerza de su interpretación en una selección de canciones inolvidables del musical Eva, con música de Alberto Favero.