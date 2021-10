"Sospechamos que Tizón, ni siquiera fue a rendir para recibirse de abogado".

DESCARGAR

El referente del gremio de los trabajadores bancarios, se mostró muy molesto por la actitud del gobierno provincial, que recurre a toda clase de artilugios para no dar cumplimiento al fallo a favor de los trabajadores del ex Banco de Desarrollo, conseguido la semana pasada. El dirigente gremial cuestionó las declaraciones vertidas por el fiscal de gobierno, que minimizó la intervención de la Justicia Federal, a la vez que se despachó contra el diputado oficialista Ramiro Tizón, indicando que: “Lo que nosotros razonamos con esta cuestión es que evidentemente este “lengua de trapo” en la secundaria se copió. Ni siquiera habrá asistido a las clases de Instrucción Civica. No leyó nunca la Constitución Nacional ni el articulo 14 bis de la nación. Y cuando habla así con respecto a un juez federal de la nación, me llama también la atención, porque aduciendo que es abogado, hasta sospechamos que ni siquiera ha ido él a dar sus exámenes para recibirse de abogado”.

