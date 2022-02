Sorpresiva renuncia de concejales de "Cambia Jujuy"

Héctor Crespo, Nancy Satosan y Silvia Moya presentaron la renuncia indeclinable al cargo de concejales por Libertador Gral. San Martín.

DESCARGAR

La presidenta del Concejo Deliberante de Libertador, Patricia Mónica Gutierrez en dialogo con Nacional comentó "Estoy más sorprendida que la comunidad, me sorprende la capacidad que tienen de no entender nada, el acto de legalidad de firmar una nota de renuncia y afirmar después que no la leyeron"

"El concejo esta trabajando de manera orgánica, la nota ingresa el día 10 de este mes y se le dio curso en la jornada de hoy"