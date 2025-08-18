“Soñar un país es el primer paso para construirlo”

En La Mañana de la Folklórica, Silvia Maruccio conversó con el historiador Juan Pablo Baliña sobre el legado de José de San Martín en el marco del feriado puente.

Baliña propuso humanizar al prócer: no verlo solo como estatua de bronce, sino como un hombre de carne y hueso, con temores y enfermedades, que aun así lideró la gesta de los Andes. Recordó la célebre frase a Pueyrredón —“es imposible, pero además imprescindible”— como símbolo de su capacidad de soñar en grande por el bien común.

El historiador destacó su faceta lectora, planificadora y reflexiva, y subrayó que la independencia no era solo una declaración en papel, sino una acción que San Martín defendió con hechos. “Un país no puede construirse si no se lo sueña”, concluyó, rescatando el legado inspirador de aquel correntino universal.